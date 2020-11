Milano, Un uomo tenta di uccidere moglie e suocera con un coltello (Di domenica 22 novembre 2020) Stamattina a Milano un uomo di 66 anni ha provato a uccidere sua moglie e sua suocera con un coltello per poi cercare di suicidarsi Alla periferia nord di Milano questa mattina un 66enne ha cercato di uccidere sua moglie di 62 anni e poi ha rivolto la sua furia omicida verso sua suocera di L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di domenica 22 novembre 2020) Stamattina aundi 66 anni ha provato asuae suacon unper poi cercare di suicidarsi Alla periferia nord diquesta mattina un 66enne ha cercato disuadi 62 anni e poi ha rivolto la sua furia omicida verso suadi L'articolo proviene da YesLife.it.

