LIVE – Slalom femminile Levi 22 novembre 2020: prima e seconda manche, aggiornamenti in DIRETTA (Di domenica 22 novembre 2020) La DIRETTA scritta del secondo Slalom femminile del Portogallo, valevole per la Coppa del Mondo 2019/2020 di sci alpino. In Finlandia va in scena la seconda gara dopo quella di sabato vinta da Petra Vlhova, vincitrice su Mikaela Shiffrin. Tante azzurre al via, tra cui spiccano Federica Brignone, Irene Curtoni e Marta Bassino. La gara è in programma domenica 22 novembre, con prima manche alle ore 10:15 e seconda alle 13:15. Sportface.it seguirà l’evento con una DIRETTA scritta aggiornato minuto per minuto. Segui il LIVE su Sportface.it AGGIORNA LA DIRETTA SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 22 novembre 2020) Lascritta del secondodel Portogallo, valevole per la Coppa del Mondo 2019/di sci alpino. In Finlandia va in scena lagara dopo quella di sabato vinta da Petra Vlhova, vincitrice su Mikaela Shiffrin. Tante azzurre al via, tra cui spiccano Federica Brignone, Irene Curtoni e Marta Bassino. La gara è in programma domenica 22, conalle ore 10:15 ealle 13:15. Sportface.it seguirà l’evento con unascritta aggiornato minuto per minuto. Segui ilsu Sportface.it AGGIORNA LASportFace.

RSIsport : ?????? Oggi in diretta alla RSI (LA2 e streaming): ?????? 10h15/13h15 Sci: CdM, slalom femminile di Levi… - neveitaliasport : RT @neveitalia: LIVE da Levi per il secondo slalom: si attendono sempre Vlhova e Shiffrin, via alle 10.15 #FISAlpine #AlpineSkiing #22Novem… - neveitalia : LIVE da Levi per il secondo slalom: si attendono sempre Vlhova e Shiffrin, via alle 10.15 #FISAlpine #AlpineSkiing… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Slalom Levi: pagelle e video. Federica Brignone: “Ho esagerato troppo” - zazoomblog : LIVE Sci alpino Slalom Levi: pagelle e video. Federica Brignone: “Ho esagerato troppo” - #alpino #Slalom #Levi:… -