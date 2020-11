Infortunio Ibanez | problema muscolare per il difensore in Roma-Parma

Leggi su calcionews24

(Di domenica 22 novembre 2020) Paulo Fonseca fa i conti con un’altra defezione in difesa: si fa malenel corso della gara contro il. Le sue condizioni Paulo Fonseca deve fare i conti con una grande emergenza in difesa. Ai box Smalling per un’intossicazione alimentare, al centro della retroguardia ha giocato Cristante. Fonseca però deve registrare anche il k.o. di. Ilex Atalanta ha accusato unnel corso della gara contro iled è stato sostituito da Juan Jesus. Leggi su Calcionews24.com