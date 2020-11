Highlights Medvedev-Nadal 3-6 7-6 6-3 | semifinale Atp Finals 2020 VIDEO

Leggi su sportface

(Di domenica 22 novembre 2020) Glidella secondadelle Atptra Rafaele Daniil. Il russo si impone con il punteggio di 3-6 7-6(4) 6-3 al termine di una battaglia di oltre due ore e mezza e vola in finale dove affronterà Dominic Thiem. Una partita davvero combattuta e aperta a più soluzioni, conche recrimina per il secondo set quando il maiorchino ha rimontato da 4-1 per poi andare a servire per il match senza successo sul 5-4 in proprio favore. LA CRONACA DEL MATCH SportFace.