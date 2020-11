Gualtieri apre ancora a Forza Italia: “Utile confronto su scostamento di bilancio”. Tajani: “Noi pronti a parlare di contenuti” (Di domenica 22 novembre 2020) L’idea di una “maggioranza Ursula” – dal nome della presidente della Commissione europea von der Leyen – cioè delle forze europeiste in contrapposizione all’euroscetticismo di Lega e Fratelli d’Italia, continua ad aleggiare nei palazzi della politica. A certificarlo è il continuo dialogo tra Pd e Forza Italia. Silvio Berlusconi dice ancora una volta che il suo partito è pronto a collaborare con il governo sullo scostamento di bilancio per il bene del Paese, senza che questo significhi confondere i ruoli tra maggioranza e opposizione o la sua appartenenza al centro-destra. La disponibilità espressa da Berlusconi è accolta positivamente dal ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, secondo il quale l’impegno a “lavorare insieme per trovare soluzioni nell’interesse di tutti gli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 22 novembre 2020) L’idea di una “maggioranza Ursula” – dal nome della presidente della Commissione europea von der Leyen – cioè delle forze europeiste in contrapposizione all’euroscetticismo di Lega e Fratelli d’, continua ad aleggiare nei palazzi della politica. A certificarlo è il continuo dialogo tra Pd e. Silvio Berlusconi diceuna volta che il suo partito è pronto a collaborare con il governo sullodi bilancio per il bene del Paese, senza che questo significhi confondere i ruoli tra maggioranza e opposizione o la sua appartenenza al centro-destra. La disponibilità espressa da Berlusconi è accolta positivamente dal ministro dell’Economia, Roberto, secondo il quale l’impegno a “lavorare insieme per trovare soluzioni nell’interesse di tutti gli ...

Ultime Notizie dalla rete : Gualtieri apre Manovra, Gualtieri apre a Berlusconi: "Disponibili a collaborare" ilGiornale.it Manovra, Gualtieri apre a Berlusconi: "Disponibili a collaborare"

Ebbene, Roberto Gualtieri ha accolto positivamente la disponibilità espressa dal Cav, sottolineando l'impegno a "lavorare insieme per trovare soluzioni nell'interesse di tutti gli italiani in questo ...

Settimana decisiva alle Camere: mercoledì si vota lo scosamento di bilancio

Dalla manovra al Mes fino ai decreti immigrazione, in Aula si vedrà la tenuta della coalizione. Con l'incognita dell'appoggio di Forza Italia ...

Ebbene, Roberto Gualtieri ha accolto positivamente la disponibilità espressa dal Cav, sottolineando l'impegno a "lavorare insieme per trovare soluzioni nell'interesse di tutti gli italiani in questo ...Dalla manovra al Mes fino ai decreti immigrazione, in Aula si vedrà la tenuta della coalizione. Con l'incognita dell'appoggio di Forza Italia ...