G20, non risparmieremo sforzi per accesso equo ai vaccini (Di domenica 22 novembre 2020) (ANSA) - NEW YORK, 22 NOV - "Non lesineremo alcuno sforzo per assicurare un accesso equo per tutti" ai vaccini, alle cure e alla diagnostica per il Covid-19. Lo si legge nel comunicato finale del G20, ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 22 novembre 2020) (ANSA) - NEW YORK, 22 NOV - "Non lesineremo alcuno sforzo per assicurare unper tutti" ai, alle cure e alla diagnostica per il Covid-19. Lo si legge nel comunicato finale del G20, ...

alessi_deanna : RT @luca79ind: Proprio ieri aveva detto che non vedeva l'ora di lavorare insieme ai membri del G20.. è uscito da tutto quello inimmaginabil… - irenelasagna : RT @rtl1025: ?? Il Presidente del Consiglio, Giuseppe #Conte, in un video-messaggio, ha ribadito che l’imperativo è “garantire l'accesso all… - martina__nuti : Eh si! ????#G20, abbiamo bisogno di ripresa economica sostenibile e inclusiva che continui a sostenere i paesi più vu… - SauroC4 : @GiuseppeConteIT Tenere la presidenza del G20 e rappresentate il popolo senza non aver mai preso un solo voto è un… - generacomplotti : RT @fulvio_oscar: Sono appena arrivato a Virtual G20. Era qui anche ieri (presto), ma alcuni dei Fake News Media non sono riusciti a riport… -