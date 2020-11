Fiorentina | Prandelli | «Squadra fragile mentalmente»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 22 novembre 2020) Cesareha parlato dopo la partita contro il Benevento Cesare, allenatore della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta per 1-0 contro il Benevento. PROBLEMA MENTALE – «Non voglio trovare scusanti, ma l'avevamo preparata con Bonaventura e poi abbiamo perso Ribery, unico giocatore che può dare qualcosa in più. Laha potenzialità, ma è moltoa livello mentale, e la fragilità non è vissuta come gruppo ma ognuno a modo suo. Non siamo stati. Dovrò lavorare tanto per far migliorare i giocatori che ho». MERCATO – «Di mercato non parlo. Dovevamo andare a cercare spesso gli esterni per aprire gli spazi, invece abbiamo preso tanti contropiedi. Ripeto, non è un problema di modulO».