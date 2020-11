Ehi | vai piano in auto Lui scende e lo pesta | 74enne semiparalizzato

Leggi su ilgiornale

(Di domenica 22 novembre 2020) Federico Garau Ilè stato colto da un ictus dopo l'aggressione subita. A causa dell'aggravarsi delle condizioni di salute della vittima, il 25enne resta dietro le sbarre Ha avuto l'ardire di rimproverare un giovane a causa dell'eccessiva velocità di marcia della sua, per questo motivo undisabile è statoto finendo in ospedale a causa delle lesioni riportate. L'episodio si è verificato durante la mattinata dello scorso giovedì 12 novembre a Sant'Apollinare di San Vito Chietino, in provincia di Chieti. A raccontare a "IlCentro.it" quanto accaduto al suocero è Ivo Altobelli: "Gli ha solo detto: “Per piacere, vai piùche ci sono pure i bambini”. Per tutta risposta quel giovane è sceso dall’e lo hato. Ora Italo ...