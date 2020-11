Domenica In, Matteo Bassetti non trattiene le lacrime: momento di emozione in diretta (Di lunedì 23 novembre 2020) Domenica In, l’infettivologo Matteo Bassetti non trattiene le lacrime: momento di emozione in diretta, Mara Venier commossa. Questo pomeriggio è andata in onda l’undicesima puntata di Domenica In, il programma di intrattenimento e informazione condotto da Mara Venier. La puntata si è aperta con un ampio spazio dedicato a Ballando con le Stelle e ai suoi vincitori, Gilles Rocca e Lucrezia Lando, ma sono intervenuti tanti altri protagonisti, come Alessandra Mussolini, arrivata terza, e alcuni dei giudici. Ampio spazio, poi, come sempre, anche all’informazione, con l’infettivologo Matteo Bassetti che interviene ogni settimana in diretta per parlare dell’emergenza Coronavirus che sta ... Leggi su altranotizia (Di lunedì 23 novembre 2020)In, l’infettivologononlediin, Mara Venier commossa. Questo pomeriggio è andata in onda l’undicesima puntata diIn, il programma di intrattenimento e informazione condotto da Mara Venier. La puntata si è aperta con un ampio spazio dedicato a Ballando con le Stelle e ai suoi vincitori, Gilles Rocca e Lucrezia Lando, ma sono intervenuti tanti altri protagonisti, come Alessandra Mussolini, arrivata terza, e alcuni dei giudici. Ampio spazio, poi, come sempre, anche all’informazione, con l’infettivologoche interviene ogni settimana inper parlare dell’emergenza Coronavirus che sta ...

