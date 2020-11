Classifica della Serie A e classifica marcatori 2020/2021 dopo l’ottava giornata (Di lunedì 23 novembre 2020) Ottava giornata di Serie A 2020/2021: ecco i risultati, la classifica generale e quella dei marcatori. l’ottava giornata di Serie A si è aperta con il successo della Lazio per 2-0 a Crotone, sotto una pioggia torrenziale. Per i biancocelesti in gol Immobile e Correa. L’Atalanta, nonostante le numerose occasioni da gol, non è andata L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di lunedì 23 novembre 2020) Ottavadi: ecco i risultati, lagenerale e quella deidiA si è aperta con il successoLazio per 2-0 a Crotone, sotto una pioggia torrenziale. Per i biancocelesti in gol Immobile e Correa. L’Atalanta, nonostante le numerose occasioni da gol, non è andata L'articolo NewNotizie.it.

Ultime Notizie dalla rete : Classifica della Serie C - Risultati e classifica della 12a giornata nei Gironi A, B e C SportPiacenza Allarme Milan: Ibrahimovic si infortuna, problema muscolare

Zlatan Ibrahimovic, grande protagonista di Napoli-Milan, al 78' si è improvvisamente accasciato toccandosi la gamba sinistra. Lo svedese ha accusato un problema muscolare la cui entità andrà ovviament ...

Milan indiavolato, San Paolo espugnato: 3-1 con super Ibra e Hauge

Il norvegese mette il sigillo sulla vittoria rossonera, Zlatan segna due gol ma esce infortunato, per il Napoli Mertens non basta ...

