Black Friday e Cyber Monday: due proposte (molto intime) pensate per le donne (Di domenica 22 novembre 2020) E se il Black Friday e il Cyber Monday si trasformassero in due occasioni (tutte al femminile) per sperimentare due novità molte intime? È questa l’idea alla base della proposta lanciata in vista delle prossime giornate dedicate agli sconti – venerdì 27 e lunedì 30 novembre – da Intimina, brand svedese che offre prodotti dedicati al benessere intimo delle donne Leggi su vanityfair (Di domenica 22 novembre 2020) E se il Black Friday e il Cyber Monday si trasformassero in due occasioni (tutte al femminile) per sperimentare due novità molte intime? È questa l’idea alla base della proposta lanciata in vista delle prossime giornate dedicate agli sconti – venerdì 27 e lunedì 30 novembre – da Intimina, brand svedese che offre prodotti dedicati al benessere intimo delle donne

team_world : Il #BlackFriday è una delle migliori occasioni per risparmiare anche per i nostri regali di Natale ?? Qui vi segnal… - fattoquotidiano : Black Friday, Confesercenti scrive a Conte: “Posticipare i super sconti o i negozi fisici svantaggiati rispetto a c… - ItaliaaTavola : Le vacanze per il 2021? Si scelgono al Black Friday - tizianafait : Al via la #Black #Friday #Week di #FCA #Bank, #Leasys e #Leasys Rent, con tre offerte speciali valide fino al 27 no… - infoitscienza : Unieuro shock: il volantino del Black Friday 2020 è già online -