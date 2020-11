Ballando, Rossella Erra e la lite con Selvaggia Lucarelli: «Eravamo lì per uno show, non per combattere la Mussolini» (Di domenica 22 novembre 2020) Gilles Rocca e Lucrezia Lando sono i vincitori di Ballando con le Stelle 2020. Ieri sera, in una finale-fiume piena di prove a sorpresa, l’ex giocatore della Lazio, oggi attore e fonico, è salito sul gradino più alto del podio, con il plauso della giuria e del pubblico a casa. Secondi, Paolo Conticini e Veera Kinnunen. Ma è la medaglia d’argento, conquistata da Alessandra Mussolini e Samuel Peron (Maykel Fonts ha dovuto abbandonare la gara perché positivo al Covid), ad aver generato perplessità in studio, facendo nascere un’accesa discussione tra giurati e tribuni del popolo. Selvaggia Lucarelli avrebbe criticato duramente Rossella Erra per aver donato il tesoretto di dieci punti ad Alessandra Mussolini «falsando – a suo dire – la classifica». La rappresentante del ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 22 novembre 2020) Gilles Rocca e Lucrezia Lando sono i vincitori dicon le Stelle 2020. Ieri sera, in una finale-fiume piena di prove a sorpresa, l’ex giocatore della Lazio, oggi attore e fonico, è salito sul gradino più alto del podio, con il plauso della giuria e del pubblico a casa. Secondi, Paolo Conticini e Veera Kinnunen. Ma è la medaglia d’argento, conquistata da Alessandrae Samuel Peron (Maykel Fonts ha dovuto abbandonare la gara perché positivo al Covid), ad aver generato perplessità in studio, facendo nascere un’accesa discussione tra giurati e tribuni del popolo.avrebbe criticato duramenteper aver donato il tesoretto di dieci punti ad Alessandra«falsando – a suo dire – la classifica». La rappresentante del ...

