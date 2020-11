Ballando con le stelle, polemica Todaro vs Conticini. Paolo: «Non ho inventato nessuna storia d’amore». Raimondo: «Eri il favorito e se non hai vinto non è certo per colpa nostra. Sciacquatevi la bocca prima di parlare» (Di domenica 22 novembre 2020) La sfida Conticini-Isoardi Scontro a distanza tra Raimondo Todaro e Paolo Conticini. Tutto è cominciato oggi, quando l’attore è stato ospite di Domenica In, fresco di secondo posto a Ballando con le stelle. Conticini ha commentato a caldo la finale di ieri sera e il lungo percorso sobrio di questi mesi: “Ho cercato di essere il più semplice possibile, non inventandomi niente, nessuna storia d’amore, nessuno scoop, niente di niente, ma mettere in pista quello che imparavo con Veera”. L’uscita di Conticini è apparsa effettivamente una frecciatina ad Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, il cui legame – in questi mesi – è stato molto chiacchierato, dal ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 22 novembre 2020) La sfida-Isoardi Scontro a distanza tra. Tutto è cominciato oggi, quando l’attore è stato ospite di Domenica In, fresco di secondo posto acon leha commentato a caldo la finale di ieri sera e il lungo percorso sobrio di questi mesi: “Ho cercato di essere il più semplice possibile, non inventandomi niente,, nessuno scoop, niente di niente, ma mettere in pista quello che imparavo con Veera”. L’uscita diè apparsa effettivamente una frecciatina ad Elisa Isoardi e, il cui legame – in questi mesi – è stato molto chiacchierato, dal ...

