Ballando con le stelle | i vincitori | le classifiche e i retroscena

La finalissima di Ballando Ieri sera, 21 novembre, è andata in onda la finalissima di Ballando con le stelle in diretta su Rai1 con la consueta conduzione di Milly Carlucci. I vincitori L'attore Gilles Rocca ha vinto la 15esima edizione di Ballando con le stelle. Insieme a lui, la partner di ballo Lucrezia Lando. Una vittoria a sorpresa dato che i favoriti era la coppia formata da Paolo Conticini e Veera Kinnunen. Questi ultimi si sono comunque classificati nel podio della medaglia d'argento. LA CLASSIFICA COMPLETA 1 – Gilles Rocca e Lucrezia Lando 2 – Paolo Conticini e Veera Kinnunen 3 – Alessandra ...

