Allestitori di fiere, fornitori di ristoranti e negozi di fiori: le storie di chi rimane fuori dai ristori per colpa della lotteria dei codici Ateco (Di domenica 22 novembre 2020) “Tra marzo e ottobre ho perso il 95% del fatturato e fino a metà del 2021 non vedo possibilità di ripartire. Sto anticipando la cig ai miei 10 dipendenti ma sono stato rimborsato solo fino a luglio. Nel frattempo ho avuto il primo contributo a fondo perduto, ma i decreti ristori mi escludono”. Emanuele Silvestri guida la Contest di Modena, piccola impresa che si occupa(va) di allestimento per i congressi medici. Dal primo lockdown si fanno in videocollegamento e addio stand delle aziende biomedicali e farmaceutiche. Finora è andato avanti con le sue risorse, ma ora “sono in riserva e non vedo la fine del tunnel”, ammette. La sua attività è tra quelle rimaste fuori dagli aiuti a fondo perduto – e pure dai rinvii delle scadenze fiscali – previsti dai decreti ristori. Che individuano le attività da compensare perché danneggiate dalle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 22 novembre 2020) “Tra marzo e ottobre ho perso il 95% del fatturato e fino a metà del 2021 non vedo possibilità di ripartire. Sto anticipando la cig ai miei 10 dipendenti ma sono stato rimborsato solo fino a luglio. Nel frattempo ho avuto il primo contributo a fondo perduto, ma i decretimi escludono”. Emanuele Silvestri guida la Contest di Modena, piccola impresa che si occupa(va) di allestimento per i congressi medici. Dal primo lockdown si fanno in videocollegamento e addio stand delle aziende biomedicali e farmaceutiche. Finora è andato avanti con le sue risorse, ma ora “sono in riserva e non vedo la fine del tunnel”, ammette. La sua attività è tra quelle rimastedagli aiuti a fondo perduto – e pure dai rinvii delle scadenze fiscali – previsti dai decreti. Che individuano le attività da compensare perché danneggiate dalle ...

clikservernet : Allestitori di fiere, fornitori di ristoranti e negozi di fiori: le storie di chi rimane fuori dai ristori per colp… - Noovyis : (Allestitori di fiere, fornitori di ristoranti e negozi di fiori: le storie di chi rimane fuori dai ristori per col… - fattoquotidiano : Allestitori di fiere, fornitori di ristoranti e negozi di fiori: le storie di chi rimane fuori dai ristori per colp… -

Ultime Notizie dalla rete : Allestitori fiere Allestitori di fiere, fornitori di ristoranti e negozi di fiori: le storie di chi rimane fuori dai ristori… Il Fatto Quotidiano "Fiere, il Governo ha dimenticato noi allestitori"

Emanuele Silvestri, titolare della Contest di Mirandola: "Siamo fermi da febbraio e se non arriveranno presto i ristori saranno guai" ...

Fiere, concerti e congressi, oltre 120 mila allestitori senza "ristori" si appellano al governo

GENOVA - Più di 500 imprese specializzate e circa 120 mila addetti del comparto allestimenti fieristici, congressistici e concertistici, di mostre ed eventi, fermi da nove mesi e rimasti fuori dai ...

Emanuele Silvestri, titolare della Contest di Mirandola: "Siamo fermi da febbraio e se non arriveranno presto i ristori saranno guai" ...GENOVA - Più di 500 imprese specializzate e circa 120 mila addetti del comparto allestimenti fieristici, congressistici e concertistici, di mostre ed eventi, fermi da nove mesi e rimasti fuori dai ...