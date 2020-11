Addio a Beppe Modenese | ambasciatore dell’eleganza made in Italy nel mondo

Leggi su vanityfair

(Di domenica 22 novembre 2020) Lutto nel mondo della moda per la scomparsa di Beppe Modenese. Il Presidente onorario della Camera della Moda Italiana, storico promotore del Made in Italy, è deceduto sabato 21 novembre nella sua casa di Milano. Originario di Alba, in Piemonte, Modenese avrebbe compiuto 92 anni il prossimo 26 novembre.