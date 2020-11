Tutte le conferme della classe di Amici Di Maria De Filippi | tra l’omaggio a Lorella Cuccarini e il parere delle radio

Leggi su optimagazine

(Di sabato 21 novembre 2020) Puntata diper ladidiDe. Lo show è ripartito il 14 novembre scorso e, in questo periodo di assestamento, i professori sono chiamati a provare ancora le doti dei loro allievi per l’assegnazione definitiva dei banchi. Si inizia conda parte di Rosa, che ha ballato su un medley anni ’80 che richiama gli anni d’oro dell’artista quest’anno docente di danza nella scuola, per poi passare alle esibizioni dei concorrenti che si giocano la possibilità di conquistare uno dei banchiventesima edizione. Le esibizioni si susseguono fino all’intervento, con Daniela Cappelletti diItalia e Massimiliano ...