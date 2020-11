Robin ‘Flusha’ Rönnquist condannato in Svezia

Leggi su esports247

(Di sabato 21 novembre 2020) Il giocatore svedese di Counter-Strike: Global Offensive“flusha”attualmente tra le file di Fnatic è statodal tribunale di Attunda per evasione fiscale come riportato dalla piattaforma specializzata in esports del paese scandinavo fragbite. Il giocatore non avrebbe dichiarato al fisco la bellezza di 1 milione di SEK (corone svedesi) equivalenti a circa 110 mila euro tutte derivanti dalle vincite nei tornei di esport nella sua dichiarazione dei redditi del 2015.ha dichiarato la sua colpevolezza di fronte ai giudici affermando però che non sapeva che i suoi guadagni derivanti da vincite andassero dichiarati. Ininfatti le vincite da giochi di azzardo quali per esempio poker o affini sono esenti dal pagamento di tasse, così non è invece per quelli vinti ...