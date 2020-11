NEVE in pianura al Nord? Sale l’attesa, a fine novembre molti precedenti (Di sabato 21 novembre 2020) NEVE a Certosa di Pavia 28 novembre 2008. La prima NEVE di questo scialbo novembre ha fatto la sua comparsa solo sui rilievi, fino a quote localmente inferiori ai 1000 metri sull’Appennino Settentrionale. Ci dobbiamo accontentare di questo, perché nemmeno quest’anno fa eccezione. La NEVE tarda ancora e si fa desiderare, considerando che probabilmente si dovrà attendere almeno l’inizio di dicembre per i primi possibili fiocchi fino in pianura. Nell’ultima decade di novembre la NEVE in Val Padana non è o, per meglio dire, non era un fenomeno così insolito. Esistono numerosi casi nel passato anche relativamente recente e addirittura in taluni casi a fine novembre ha fatto irruzione persino il grande gelo, come ... Leggi su meteogiornale (Di sabato 21 novembre 2020)a Certosa di Pavia 282008. La primadi questo scialboha fatto la sua comparsa solo sui rilievi, fino a quote localmente inferiori ai 1000 metri sull’Appennino Settentrionale. Ci dobbiamo accontentare di questo, perché nemmeno quest’anno fa eccezione. Latarda ancora e si fa desiderare, considerando che probabilmente si dovrà attendere almeno l’inizio di dicembre per i primi possibili fiocchi fino in. Nell’ultima decade dilain Val Padana non è o, per meglio dire, non era un fenomeno così insolito. Esistono numerosi casi nel passato anche relativamente recente e addirittura in taluni casi aha fatto irruzione persino il grande gelo, come ...

