Maltempo a Crotone | donna intrappolata in auto salvata da un elicottero della GdF VIDEO

Un elicottero della Guardia di Finanza è riuscito a trarre in salvo una donna che era rimasta intrappolata nella sua auto mentre percorreva la strada statale 106, a causa del nubifragio abbattutosi oggi, 21 novembre, su Crotone (LE FOTO). Uno dei finanzieri a bordo dell'elicottero, gettandosi in acqua, è riuscito a salvarla. Una volta assicurata a bordo del velivolo, la donna è stata portata all'ospedale di Crotone. La carreggiata era invasa da acqua e fango provenienti da un costone.

Ettore_Rosato : Immagini terribili dalla #Calabria dove il maltempo ha allagato e distrutto strade e case.Solidarietà ai cittadini… - RaiNews : Non ci sono feriti ma le condizioni meteo non annunciano nulla di buono #maltempo #Crotone - Agenzia_Ansa : #Maltempo è allerta rossa della #Protezionecivile in Calabria. Cittadini invitati a restare in casa. Previsto un pe… - sissicirce12 : RT @Lazialita1985: Il maltempo blocca l’aereo della @OfficialSSLazio a Crotone: squadra in pullman direzione Lamezia Terme, da lì il ritorn… - gigioLuc : RT @Ettore_Rosato: Immagini terribili dalla #Calabria dove il maltempo ha allagato e distrutto strade e case.Solidarietà ai cittadini di #C… -