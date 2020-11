Loredana Bertè, “Sono stata violentata” | Il racconto fa venire la pelle d’oca (Di sabato 21 novembre 2020) Loredana Berté ha confessato l’episodio più traumatico della sua vita a Barbara D’Urso: aveva solo 17 anni, è stato terrificante. Ospite a Domenica Live di Barbara D’Urso, nel 2017 Loredana Bertè ha raccontato per la prima volta una tragedia del suo passato che l’accompagnerà per tutta la vita. In studio la Bertè ha parlato del L'articolo Loredana Bertè, “Sono stata violentata” Il racconto fa venire la pelle d’oca è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di sabato 21 novembre 2020)Berté ha confessato l’episodio più traumatico della sua vita a Barbara D’Urso: aveva solo 17 anni, è stato terrificante. Ospite a Domenica Live di Barbara D’Urso, nel 2017ha raccontato per la prima volta una tragedia del suo passato che l’accompagnerà per tutta la vita. In studio laha parlato del L'articoloIlfalaè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

