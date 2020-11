Lo sfogo di J-Ax a Verissimo sulla violenza contro le donne | “Interventi spesso in ritardo”

Leggi su optimagazine

(Di sabato 21 novembre 2020) L’ingresso di J-Ax aarriva sulle note di Tutto Tua Madre, un pezzo che è diventato anche il punto di svolta per una coppia di fan che lo ha ringraziato per la canzone. No, non un semplice like su Instagram: grazie a Tutto Tua Madre è nato il figlio di quella coppia che, inizialmente, aveva pensato all’aborto. Quel bambino oggi si chiama Alessandro. Si commuove, J-Ax, ma Silvia Toffanin ritorna sul tema ricordando che il 25 novembre ricorrerà la giornata internazionalelasulle. A questo punto la padrona di casa cita Beretta, un brano contenuto nell’ultimo disco ReAle e che parla proprio del femminicidio e lo affronta dal punto di vista della legittima difesa. “Ero stufo della retorica dello scusare, quasi, chi compie queste violenze”, spiega J-Ax. Il suo argomento si sposta ...