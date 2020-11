LIVE Ginnastica artistica, Semifinali Serie A in DIRETTA: inizia la lotta scudetto. La Brixia delle Fate contro tutte (Di sabato 21 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.55 Il gruppo A incomincerà al volteggio: Benedetti (Giglio Montevarchi) contro Bucciarelli (Juventus Nova Melzo); successivamente Pierazzini (Giglio) contro Bignotti (Juventus). 15.54 Il gruppo B incomincerà alle parallele asimmetriche: Giorgia Villa (Brixia Brescia) contro Chiara Vincenzi (Civitavecchia) e Francesca Noemi Linari (artistica 81 Trieste); successivamente Alice D’Amato (Brixia) contro Manila Esposito (Civitavecchia) e Usoni (artistica ’81). 15.52 artistica 81 Trieste: Usoni e Novel al volteggio; Linari e Usoni alle parallele; Usoni e Linari alla trave; Linari e Novel al corpo libero. 15.51 Juventus Nova Melzo: Bucciarelli e Bignotti al ... Leggi su oasport (Di sabato 21 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.55 Il gruppo A incomincerà al volteggio: Benedetti (Giglio Montevarchi)Bucciarelli (Juventus Nova Melzo); successivamente Pierazzini (Giglio)Bignotti (Juventus). 15.54 Il gruppo B incomincerà alle parallele asimmetriche: Giorgia Villa (Brescia)Chiara Vincenzi (Civitavecchia) e Francesca Noemi Linari (81 Trieste); successivamente Alice D’Amato (Manila Esposito (Civitavecchia) e Usoni (’81). 15.5281 Trieste: Usoni e Novel al volteggio; Linari e Usoni alle parallele; Usoni e Linari alla trave; Linari e Novel al corpo libero. 15.51 Juventus Nova Melzo: Bucciarelli e Bignotti al ...

Oggi sabato 21 novembre si disputano le semifinali della Final Six della Serie A 2020 di ginnastica artistica. Al PalaVesuvio di Napoli incomincia il weekend che assegnerà gli scudetti del massimo campionato.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Final Six della Serie A 2020 di ginnastica artistica. Oggi pomeriggio, a partire dalle ore 16.00, andranno in scena le semifinali del massimo campionato.

