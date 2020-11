Grillo jr verso il processo per stupro. I pm hanno creduto alla vittima: abusata perché ubriaca (Di sabato 21 novembre 2020) Chiuse le indagini sul figlio di Grillo, Ciro, e tre suoi amici sui quali si indaga per stupro. A breve arriverà dalla Procura di Tempio Pausania la richiesta di rinvio a giudizio. I pm non credono dunque che sia stato un rapporto consenziente quello con la ragazza, una studentessa milanese, che li denunciò nel luglio del 2019. Gli inquirenti hanno visionato i video Gli inquirenti hanno visionato i video sui cellulari degli indagati e sullo smartphone della vittima e hanno tratto le loro conclusioni. La ragazza, che era con un’amica, incontrò Grillo jr e i suoi amici al Billionaire. Dopo avere bevuto insieme, il gruppo si trasferisce nella villa del fondatore del M5S in Costa Smeralda. Qui il figlio Ciro e i suoi amici fanno i loro comodi, una notte ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 21 novembre 2020) Chiuse le indagini sul figlio di, Ciro, e tre suoi amici sui quali si indaga per. A breve arriverà dProcura di Tempio Pausania la richiesta di rinvio a giudizio. I pm non credono dunque che sia stato un rapporto consenziente quello con la ragazza, una studentessa milanese, che li denunciò nel luglio del 2019. Gli inquirentivisionato i video Gli inquirentivisionato i video sui cellulari degli indagati e sullo smartphone dellatratto le loro conclusioni. La ragazza, che era con un’amica, incontròjr e i suoi amici al Billionaire. Dopo avere bevuto insieme, il gruppo si trasferisce nella villa del fondatore del M5S in Costa Smeralda. Qui il figlio Ciro e i suoi amici fanno i loro comodi, una notte ...

La settimana della svolta: quella che sta per iniziare per i Cinque Stelle ratificherà nei fatti le tensioni e le distanze sempre più crescenti tra Rousseau e la classe politica romana. Ma non solo. I ...

