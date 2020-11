GP Portogallo FP3 Moto2 | Gardner primo | Bezzecchi in Q1

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 21 novembre 2020) Con la FP3 del GP del, lachiude l’ultima giornata di prove libere della sua stagione. E non mancano indicazioni interessanti in ottica mondiale, come la clamorosa eliminazione di Marco. Nel corso dell’ultimo time attack, il “Bez” non riesce a migliorare il suo best lap di ieri, e scala al 15esimo posto combinato. Alla bandiera a scacchi, il riminese di casa VR46 manca la top 14 per appena sette millesimi, cosa che lo obbliga a passare per la Q1. Non proprio l’ideale per chi si gioca il mondiale. Gli altri pretendenti sono tutti in zona Q2. Luca Marini si conferma il migliore dei “Fantastici Quattro”, ma perde ilposto a favore di Remy. L’australiano figlio d’arte strappa negli ultimi minuti un bel 1’42?728, diventando il nuovo leader della combinata. Enea ...