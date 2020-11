Elisa Isoardi perde Ballando con le Stelle ma vince l’amore di Todaro (Di domenica 22 novembre 2020) Nonostante il ripescaggio la conduttrice Rai non è riuscita ad arrivare sul podio del programma di ballo L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di domenica 22 novembre 2020) Nonostante il ripescaggio la conduttrice Rai non è riuscita ad arrivare sul podio del programma di ballo L'articolo proviene da Gossip e Tv.

LaFag_ : RT @negri_jenny: +++ULTIM'ORA+++ Milly Carlucci in giro per Roma a cercare Elisa Isoardi fino alle 4 del mattino #BallandoConLeStelle - lellinara : Vergogna a Ballando con le stelle, cosa dice Canino a Elisa Isoardi. 'I tuoi fidanzati...' c'entra sempre lui - Il… - alehugme3 : #BallandoConLeStelle Antonella Clerici commenta la partecipazione di Elisa Isoardi: - diegorispoli : ?? #iltempo #news Azzerati dalla giuria. Elisa Isoardi furiosa, lancia la medaglia del quarto posto di Ballando con… - McGiadinsky : RT @negri_jenny: +++ULTIM'ORA+++ Milly Carlucci in giro per Roma a cercare Elisa Isoardi fino alle 4 del mattino #BallandoConLeStelle -