Covid, Zampa: 'A Natale a casa in pochi, feste vietate a Capodanno' (Di sabato 21 novembre 2020) 'Questo Natale dobbiamo fare lo sforzo di essere davvero il meno numerosi possibile'. Lo dice in tv il sottosegretario alla Salute Sandra Zampa, anticipando le misure ipotizzate per le festività. 'Più ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 21 novembre 2020) 'Questodobbiamo fare lo sforzo di essere davvero il meno numerosi possibile'. Lo dice in tv il sottosegretario alla Salute Sandra, anticipando le misure ipotizzate per le festività. 'Più ...

"Questo Natale dobbiamo fare lo sforzo di essere davvero il meno numerosi possibile". Lo dice in tv il sottosegretario alla Salute Sandra Zampa, anticipando le misure ipotizzate per le festività. "Più ...