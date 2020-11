Code chilometriche e nessun distanziamento: scattano multe in Puglia (Di sabato 21 novembre 2020) Nonostante gli inviti ad uscire solo per motivi di necessità e le multe, continuano gli assembramenti a Bari, davanti al Mediaworld di Santa Caterina. Assembramenti a Bari: Code per entrare a Mediaworld su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 21 novembre 2020) Nonostante gli inviti ad uscire solo per motivi di necessità e le, continuano gli assembramenti a Bari, davanti al Mediaworld di Santa Caterina. Assembramenti a Bari:per entrare a Mediaworld su Notizie.it.

Mariottingham : La gente piange miseria Siti in down e code chilometriche per la PS5 ?? - FerraraGino1985 : @jo19N26 Mamma mia...il bello è che sono davvero convinti quando scrivono queste stronzate. Secondo la loro testa p… - fontanabuona : Recco: incidente in A-12, feriti e code chilometriche - lucainge_tweet : Recco: incidente in A-12, feriti e code chilometriche - tigullio_tweet : Recco: incidente in A-12, feriti e code chilometriche -

Ultime Notizie dalla rete : Code chilometriche Recco: incidente in A-12, feriti e code chilometriche Levante News Assembramenti a Bari: code per entrare a Mediaworld

Sono diverse settimane che si verificano assembramenti davanti al Mediaworld di Santa Caterina, a Bari: le multe sembrano non dare gli effetti sperati.

Grave incidente in A12 tra Nervi e Recco: autostrada bloccata

Code chilometriche in A12 per un incidente avvenuto tra Nervi e Recco nel tratto a unica carreggiata perchè interessato da un cantiere di manutezione. Alemo due i feriti accertati che sono stati trasp ...

Sono diverse settimane che si verificano assembramenti davanti al Mediaworld di Santa Caterina, a Bari: le multe sembrano non dare gli effetti sperati.Code chilometriche in A12 per un incidente avvenuto tra Nervi e Recco nel tratto a unica carreggiata perchè interessato da un cantiere di manutezione. Alemo due i feriti accertati che sono stati trasp ...