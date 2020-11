Altri 2 miliardi di aiuti e 8 di scostamento di bilancio (Di sabato 21 novembre 2020) Tra i provvedimenti, una dotazione di 400 milioni per i comuni, per misure urgenti di solidarietà alimentare; e Altri 100 per acquistare e distribuire farmaci anticovid. Leggi su tg.la7 (Di sabato 21 novembre 2020) Tra i provvedimenti, una dotazione di 400 milioni per i comuni, per misure urgenti di solidarietà alimentare; e100 per acquistare e distribuire farmaci anticovid.

matteosalvinimi : ... copertura della Banca centrale, invece di rivolgerci a una istituzione fallimentare e nata per altri scopi come… - FratellidItalia : ?? Altri 4 miliardi per finanziare il fallimentare #redditodicittadinanza e oltre un miliardo per spese parlamentari… - FratellidItalia : Manovra, Meloni: Altri 4 miliardi per reddito di cittadinanza, Governo persevera in scellerata politica assistenzia… - paolorm2012 : RT @DaniloToninelli: In arrivo con #RistoriTer altri 2 miliardi: 1,45 a fondo perduto per attività economiche, 400 mln di aiuti alimentari… - buonweekend : RT @DaniloToninelli: In arrivo con #RistoriTer altri 2 miliardi: 1,45 a fondo perduto per attività economiche, 400 mln di aiuti alimentari… -