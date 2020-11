Alluvione a Crotone Il sindaco | Non uscite di casa

Leggi su ilgiornale

(Di sabato 21 novembre 2020) Raffaello Binelli Un violento nubifragio ha colpitoe la provincia. La città si è risvegliata con le vie completamente invase dall'acqua. Piani bassi, garage e scantinati allagati. Centinaia di auto sommerse da acqua, fango e detriti Fra le sette e le otto di questa mattina ae provincia sono caduti circa 200 millimetri d'acqua. E gli effetti si sono visti. Strade completamente allagate, voragini, piani bassi, scantinati e garage invasi dall'acqua. Vigili del fuoco e protezione civile impegnati allo stremo per rispondere alle chiamate di aiuto. Il lungomare della città calabrese si è trasformato in un fiume d'acqua, con la spiaggia completamente invasa dalle onde. In alcune zone della città è saltata la corrente elettrica. Colpita soprattutto la periferia della città ma anche parte del centro, con fango e detriti che ...