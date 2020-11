WhatsApp: Inviare lo stesso messaggio a più persone (Di venerdì 20 novembre 2020) Se per fare gli auguri di Natale a tutti gli amici in WhatsApp abbiamo scritto lo stesso messaggio e se lo abbiamo copiato e incollato molte volte scrivendo a ciascuno di essi in modo individuale, abbiamo sicuramente perso molto tempo per una cosa che poteva essere fatta in modo nettamente più veloce, con un unico messaggio e un invio multiplo a tutte le persone a cui teniamo o che vogliamo salutare. Una delle funzioni più antiche di WhatsApp, ed anche una delle meno utilizzate e conosciute, infatti, è quella che permette di Inviare un messaggio a più persone contemporaneamente. In questa guida vi mostreremo sia come Inviare lo stesso messaggio a più persone ... Leggi su navigaweb (Di venerdì 20 novembre 2020) Se per fare gli auguri di Natale a tutti gli amici inabbiamo scritto loe se lo abbiamo copiato e incollato molte volte scrivendo a ciascuno di essi in modo individuale, abbiamo sicuramente perso molto tempo per una cosa che poteva essere fatta in modo nettamente più veloce, con un unicoe un invio multiplo a tutte lea cui teniamo o che vogliamo salutare. Una delle funzioni più antiche di, ed anche una delle meno utilizzate e conosciute, infatti, è quella che permette diuna piùcontemporaneamente. In questa guida vi mostreremo sia comeloa più...

ENGIEitalia : Guida il panel dell' #ENGIEGreenFriday la conduttrice @tessagelisio. Per partecipare e inviare le domande, il nostr… - rrebeccastyless : marta se non rispondo su WhatsApp è perché sto cesso non mi fa inviare i messaggi -