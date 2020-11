‘Ti faccio fare una brutta fine’: aggredisce e picchia la moglie. Fine dell’incubo per la donna, arrestato marito violento (Di venerdì 20 novembre 2020) La Polizia di Stato – Questura di Latina è particolarmente attenta alle problematiche che afferiscono i soggetti più vulnerabili, tanto che, presso la Squadra Mobile è stata individuata dal Ministero dell’Interno una specifica Sezione composta da personale altamente specializzato nella trattazione dei reati contro la persona ed in particolare di quelli commessi contro i cosiddetti “soggetti deboli”, consumati in ambito intrafamiliare, nei confronti di donne e minori, e per i quali il legislatore ha recentemente emanato nuove direttive confluite nel c.d. Codice Rosso. Il costante coordinamento della Procura della Repubblica di Latina guidata dal Procuratore Capo Giuseppe DE FALCO e dal Procuratore Aggiunto Carlo LASPERANZA, che hanno redatto delle linee guida e dei protocolli tali da rendere l’intervento delle Forze dell’ordine e della magistratura sempre più efficace e rapido, hanno ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 20 novembre 2020) La Polizia di Stato – Questura di Latina è particolarmente attenta alle problematiche che afferiscono i soggetti più vulnerabili, tanto che, presso la Squadra Mobile è stata individuata dal Ministero dell’Interno una specifica Sezione composta da personale altamente specializzato nella trattazione dei reati contro la persona ed in particolare di quelli commessi contro i cosiddetti “soggetti deboli”, consumati in ambito intrafamiliare, nei confronti di donne e minori, e per i quali il legislatore ha recentemente emanato nuove direttive confluite nel c.d. Codice Rosso. Il costante coordinamento della Procura della Repubblica di Latina guidata dal Procuratore Capo Giuseppe DE FALCO e dal Procuratore Aggiunto Carlo LASPERANZA, che hanno redatto delle linee guida e dei protocolli tali da rendere l’intervento delle Forze dell’ordine e della magistratura sempre più efficace e rapido, hanno ...

