Sci, la bozza del protocollo: impianti chiusi in zona rossa (Di venerdì 20 novembre 2020) impianti chiusi nelle zone rosse agli sciatori amatoriali e in quelle arancioni attivi ma con riduzione del 50% di presenze rispetto alla portata nelle funivie e cabinovie. È quanto prevede la bozza del documento sugli impianti sciistici, che sarà portato in Conferenza delle Regioni lunedì prossimo per essere poi sottoposto al Governo e al Cts. L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 20 novembre 2020)nelle zone rosse agli sciatori amatoriali e in quelle arancioni attivi ma con riduzione del 50% di presenze rispetto alla portata nelle funivie e cabinovie. È quanto prevede ladel documento suglisciistici, che sarà portato in Conferenza delle Regioni lunedì prossimo per essere poi sottoposto al Governo e al Cts. L'articolo

CorriereAlpi : È quanto prevede la bozza del documento sugli impianti sciistici, che sarà portato in Conferenza delle Regioni lune… - tribuna_treviso : È quanto prevede la bozza del documento sugli impianti sciistici, che sarà portato in Conferenza delle Regioni lune… - Vivodisogniebas : RT @TgLa7: #Bozza #Regioni su sci: tetto massimo di skipass giornalieri giornalieri vendibili, determinato in base alle caratteristiche del… - ___vipera___ : RT @PCagnan: ++ BOZZA REGIONI SCI,IMPIANTI FUNIVIE 50% IN ZONE ARANCIONI ++ (ANSA) Impianti chiusi nelle zone rosse agli sciatori amatorial… - sportli26181512 : #AltriSport #Notizie Sci, la bozza del protocollo: impianti chiusi in zona rossa: Impianti chiusi nelle zone rosse… -

Ultime Notizie dalla rete : Sci bozza Sci, nelle zone arancioni impianti delle funivie al 50%: bozza Regioni per il via alla stagione Il Messaggero Sci, skipass giornalieri avranno un tetto massimo

La proposta delle Regioni per fa partire la nuova stagione sciistica. La bozza del documento per la «Proposta di linee guida per l’utilizzo degli impianti di risalita nelle stazioni e nei comprensori» ...

Sci, tetto massimo agli skipass giornalieri: la bozza delle Regioni per il via alla stagione

Sci, arrivano le regole a cui dovranno attenersi le stazioni invernali per la stagione che sta per iniziare. È stata diffusa dalle regioni la bozza del documento per la «Proposta ...

La proposta delle Regioni per fa partire la nuova stagione sciistica. La bozza del documento per la «Proposta di linee guida per l’utilizzo degli impianti di risalita nelle stazioni e nei comprensori» ...Sci, arrivano le regole a cui dovranno attenersi le stazioni invernali per la stagione che sta per iniziare. È stata diffusa dalle regioni la bozza del documento per la «Proposta ...