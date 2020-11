Quando Salvini diceva: “Fuori dalle palle chi cambia partito, basta con gli Scilipoti e i Verdini” (Di venerdì 20 novembre 2020) “Se vieni eletto in Parlamento con quel partito e poi cambi partito, te ne vai a casa e ti togli dalle palle. basta con questa cosa del vincolo di mandato. Sennò poi ti trovi gli Scilipoti e i Verdini“. È il 2 agosto del 2016 e Matteo Salvini, insieme a Daniela Santanchè, Raffaele Fitto e Ignazio La Russa, sta chiudendo la festa della Lega Nord in Romagna, a Cervia. Il segretario del Carroccio, in un passaggio del suo discorso, se la prende coi cosiddetti “cambia casacca”, i parlamentari che escono da un gruppo per aderire a un altro. Lo scorso anno, però, ci fu la fuoriuscita dal M5s dei senatore Ugo Grassi, Francesco Urraro e Stefano Lucidi, accolti a braccia aperte da Salvini. A fine novembre l’ex ministro dell’Interno aveva detto, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 20 novembre 2020) “Se vieni eletto in Parlamento con quele poi cambi, te ne vai a casa e ti toglicon questa cosa del vincolo di mandato. Sennò poi ti trovi glie i Verdini“. È il 2 agosto del 2016 e Matteo, insieme a Daniela Santanchè, Raffaele Fitto e Ignazio La Russa, sta chiudendo la festa della Lega Nord in Romagna, a Cervia. Il segretario del Carroccio, in un passaggio del suo discorso, se la prende coi cosiddetti “casacca”, i parlamentari che escono da un gruppo per aderire a un altro. Lo scorso anno, però, ci fu la fuoriuscita dal M5s dei senatore Ugo Grassi, Francesco Urraro e Stefano Lucidi, accolti a braccia aperte da. A fine novembre l’ex ministro dell’Interno aveva detto, ...

