Primo volo per la Lazio con l'aereo personalizzato (Di venerdì 20 novembre 2020) . Simone Inzaghi, i giocatori e lo staff tecnico si sono imbarcati poco prima delle 18, all'aeroporto di Fiumicino, sul Boeing 737/300 con livrea biancoceleste, con un'aquila stilizzata, simbolo del club, sulla coda. l'aereo della Lazio è decollato alle 18.25 alla volta di Crotone, in vista dell'incontro di

Ultime Notizie dalla rete : Primo volo Lazio, primo volo con il nuovo aereo Corriere dello Sport.it Lazio, primo volo con il nuovo aereo

Si tratta del primo volo ufficiale del club. L'aereo verrà usato ad ogni trasferta italiana ed europea. È stato presentato dal patron Lotito, con orgoglio, una settimana fa. Oggi motori accesi e via ...

Si tratta del primo volo ufficiale del club. L'aereo verrà usato ad ogni trasferta italiana ed europea. È stato presentato dal patron Lotito, con orgoglio, una settimana fa. Oggi motori accesi e via ...