Papa Francesco, il Vaticano apre un'inchiesta per un like ad una modella brasiliana (Di venerdì 20 novembre 2020) Inspiegabilmente, è apparso il "like" del profilo Instagram di Papa Francesco sotto una foto in lingerie di Natalia Garibotto, modella brasiliana. Il portavoce del Vaticano ha chiesto ai gestori del social network alcune spiegazioni, aprendo un'inchiesta. Il "mi piace" del Papa Non è da tutti ricevere un like da parte del Papa. Una vicenda assai fuori dal comune: in primo luogo, perché il Pontefice non è conosciuto per la sua attività sul web e, in secondo luogo, per la singolarità – e l'assurdità – del post che ha ricevuto il celebre cuoricino rosso. Secondo il The Guardian, il Vaticano ha aperto un'inchiesta su come abbia fatto il profilo di ...

