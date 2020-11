Noodles Bieffe | record in progress

(Di venerdì 20 novembre 2020) Di solito tra i 'cavallari' si discute di campioni di trotto e galoppo, oltre che dei migliori tra guidatori, fantini e allenatori. In questi giorni invece, ovviamente in particolare sui 'social', ...

Ultime Notizie dalla rete : Noodles Bieffe

Corriere dello Sport

Oggi a Firenze correrà per la 489ª volta: è il primatista del trotto mondiale. Tredicenne, vive in campagna, è allenato poco e ogni tanto gira per Montecatini tirando una carrozzella guidata dal propr ...