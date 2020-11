Milan, Report: “I veri proprietari sono D’Avanzo e Cerchione con una quota di oltre il 50%” (Di venerdì 20 novembre 2020) Il Reportage ‘I padroni di casa’ sarà interamente dedicato alla proprietà del Milan. Questo accadrà lunedì prossimo su ‘Report’ in onda su Rai 3 alle 21.20. Luca Chianca con la collaborazione di Alessia Marzi risponderanno alla domanda che tanti si stanno chiedendo in questo periodo e cioè: chi è il vero proprietario del Milan? Di seguito le anticipazioni del programma: “Chi è il vero proprietario del Milan? Se lo sono chiesto in tanti da quando Silvio Berlusconi l’ha venduto. Dopo la parabola misteriosa del cinese Mr Lì, oggi tutti parlano del Fondo Elliott ma in realtà i titolari effettivi delle società lussemburghesi che controllano il Milan sono due consiglieri di amministrazione del club rossonero, Gianluca ... Leggi su sportface (Di venerdì 20 novembre 2020) Ilage ‘I padroni di casa’ sarà interamente dedicato alla proprietà del. Questo accadrà lunedì prossimo su ‘’ in onda su Rai 3 alle 21.20. Luca Chianca con la collaborazione di Alessia Marzi risponderanno alla domanda che tanti si stanno chiedendo in questo periodo e cioè: chi è il veroo del? Di seguito le anticipazioni del programma: “Chi è il veroo del? Se lochiesto in tanti da quando Silvio Berlusconi l’ha venduto. Dopo la parabola misteriosa del cinese Mr Lì, oggi tutti parlano del Fondo Elliott ma in realtà i titolari effettivi delle società lussemburghesi che controllano ildue consiglieri di amministrazione del club rossonero, Gianluca ...

