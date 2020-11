Gualtieri: “Con Forza Italia dialogo sullo scostamento di bilancio. Berlusconi in maggioranza? No, non c’entra nulla” (Di venerdì 20 novembre 2020) Con Forza Italia c’è stato un dialogo responsabile sullo scostamento di bilancio e “fa piacere che da parte loro ci sia stato un con atteggiamento di responsabilità”, ma “non è un allargamento della maggioranza: non c’entra nulla“. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, ospite a Omnibus, su La7, alle domande sulla visita ieri al Mef delle due esponenti del partito Mariastella Gelmini e Renata Polverini che “volevano sapere cosa il governo intende fare” sul fronte dell’economia. “Siamo di fronte a un nuovo scostamento per rafForzare le azioni di ristoro per le imprese e i cittadini”; quindi naturalmente “il nostro auspicio è che le forze di opposizione sostengano questa mobilitazione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 20 novembre 2020) Conc’è stato unresponsabiledie “fa piacere che da parte loro ci sia stato un con atteggiamento di responsabilità”, ma “non è un allargamento della: nonnulla“. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Roberto, ospite a Omnibus, su La7, alle domande sulla visita ieri al Mef delle due esponenti del partito Mariastella Gelmini e Renata Polverini che “volevano sapere cosa il governo intende fare” sul fronte dell’economia. “Siamo di fronte a un nuovoper rafre le azioni di ristoro per le imprese e i cittadini”; quindi naturalmente “il nostro auspicio è che le forze di opposizione sostengano questa mobilitazione ...

