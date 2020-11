Fratoianni: 'Gli amici di Meloni e Salvini minano alla base il progetto di una Ue sociale e solidale' (Di venerdì 20 novembre 2020) Sono sovranisti, ossia estremisti di destra amici dell'autoritarismo e nemici della solidarietà. E la loro stessa adesione nell'unione europea è segnata dagli egoismi nazionali e non dalla volontà di ... Leggi su globalist (Di venerdì 20 novembre 2020) Sono sovranisti, ossia estremisti di destradell'autoritarismo e nemici della solidarietà. E la loro stessa adesione nell'unione europea è segnata dagli egoismi nazionali e non dvolontà di ...

Il portavoce nazionale di Sinistra Italiana: "I governi di Ungheria e Polonia stanno bloccando il Ricovery, blocco che costituirebbe un colossale danno per l’Italia e per gli italiani" ...

non dimentichiamo che ricostruendo l'albero genealogico della sinistra indietro fino al 1921 troveremmo conferma della rimossa evidenza che Nicola Fratoianni e Renato Brunetta - solo per dirne due a ...

