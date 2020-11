Ferrovie, dal 23 novembre tornerà attiva la linea Cancello-Benevento (Di venerdì 20 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Da lunedì 23 novembre la linea ferroviaria Cancello – Benevento sarà riaperta al pubblico esercizio. È quanto mi è stato comunicato dalla dirigenza di EAV che ha portato avanti una determinante attività di manutenzione straordinaria della linea, in uno con corse di prova propedeutiche alla riapertura”. Così il Consigliere regionale della Campania, Erasmo Mortaruolo. “Dal 19 ottobre, sulla tratta tra San Felice a Cancello e Benevento Appia – racconta il Consigliere regionale – sono state effettuate, senza servizio viaggiatori, corse di prova propedeutiche alla prossima riapertura della linea Benevento – Napoli. Tutto questo finalizzato a consentire in tempi davvero celeri il ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 20 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– “Da lunedì 23laferroviariasarà riaperta al pubblico esercizio. È quanto mi è stato comunicato dalla dirigenza di EAV che ha portato avanti una determinante attività di manutenzione straordinaria della, in uno con corse di prova propedeutiche alla riapertura”. Così il Consigliere regionale della Campania, Erasmo Mortaruolo. “Dal 19 ottobre, sulla tratta tra San Felice aAppia – racconta il Consigliere regionale – sono state effettuate, senza servizio viaggiatori, corse di prova propedeutiche alla prossima riapertura della– Napoli. Tutto questo finalizzato a consentire in tempi davvero celeri il ...

