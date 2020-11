Elisabetta Gregoraci minaccia querele: “Stai attenta a quello che dici” (Di venerdì 20 novembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Elisabetta Gregoraci minaccia querele all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2020: ecco le sue parole piene di rabbia. Elisabetta Gregoraci minaccia querele davvero molto importanti all’interno del Grande Fratello Vip 2020: l’accusa è davvero pesante nei confronti di Selvaggia Roma che da quando è entrata ha letteralmente creato il panico all’interno della casa di Leggi su youmovies (Di venerdì 20 novembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2020: ecco le sue parole piene di rabbia.davvero molto importanti all’interno del Grande Fratello Vip 2020: l’accusa è davvero pesante nei confronti di Selvaggia Roma che da quando è entrata ha letteralmente creato il panico all’interno della casa di

mariaro68179493 : RT @laura373999869: Il problema non é ciò che ha detto Eli a Stefi, cose che ha detto anche a lui. Il punto è che Stefania ha detto che fa… - mattino5 : #GFVIP, Elisabetta Gregoraci parla del rapporto con il suo ex marito Briatore e confessa che... #Mattino5 - Gresy73 : @GF_diretta Il famoso fidanzato fuori dalla casa di Elisabetta Gregoraci sarebbe proprio Stefano Coletti... #Mattino5 #GFVIP - supereroetv : #gfvip ma perchè non hanno pensato ad Elisabetta Gregoraci come commissario della Calabria ? Almeno ha un compito per una volta - IsaeChia : ‘#GfVip 5’, #SelvaggiaRoma torna a pungere #ElisabettaGregoraci: “Credi sia sempre stata fedele? Se non fosse stata… -