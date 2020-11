DOOM Eternal: la versione fisica per Switch è stata cancellata (Di venerdì 20 novembre 2020) Bethesda ha rivelato che, a differenza di come dichiarato in passato, DOOM Eternal non riceverà una versione fisica per Nintendo Switch Quest’anno sono arrivati sul mercato tanti grandi titoli e per quanto riguarda gli FPS DOOM Eternal è stato fra i più acclamati. Il titolo segue ancora una volta le vicende del DOOM Slayer, questa volta impegnato a salvare la terra dall’invasione totale dei demoni. In caso siate interessati a saperne di più sul gioco, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle nostre recensioni dedicate sia alla campagna che al multiplayer. Ormai sono passati più di otto mesi dal lancio del titolo e i giocatori di tutto il mondo hanno avuto moltissimo tempo per goderselo. I possessori di Nintendo Switch però non hanno ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 20 novembre 2020) Bethesda ha rivelato che, a differenza di come dichiarato in passato,non riceverà unaper NintendoQuest’anno sono arrivati sul mercato tanti grandi titoli e per quanto riguarda gli FPSè stato fra i più acclamati. Il titolo segue ancora una volta le vicende delSlayer, questa volta impegnato a salvare la terra dall’invasione totale dei demoni. In caso siate interessati a saperne di più sul gioco, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle nostre recensioni dedicate sia alla campagna che al multiplayer. Ormai sono passati più di otto mesi dal lancio del titolo e i giocatori di tutto il mondo hanno avuto moltissimo tempo per goderselo. I possessori di Nintendoperò non hanno ...

