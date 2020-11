Decorare casa: Natale 2020 si avvicina e addobbare non mai è stato così semplice. (Di venerdì 20 novembre 2020) Avete poco tempo per addobbare la vostra casa in occasione dell’arrivo del Natale? Niente paura, usando degli elementi naturali o di riciclo, potrete dare vita a delle decorazioni fantastiche, spendendo davvero poco. Di seguito, potrete trovare qualche idea da cui trarre spunto. 1.Vecchio infisso Un infisso di legno, potrà essere riciclato per poter creare un meraviglioso addobbo natalizio. Fonte immagine 2.Slitta di legno Avete trovato in soffitta una slitta di legno che usavate quando eravate piccoli? La potrete trasformare in un comodo scaffale dove riporvi candele e altri ornamenti. Fonte immagine 3.Un tocco rustico Con una vecchia scala di legno e qualche addobbo, potete realizzare una decorazione rustica per il vostro Natale. Fonte immagine 4.Stella di legno Con dei pezzi di legno di recupero , dei rametti ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 20 novembre 2020) Avete poco tempo perla vostrain occasione dell’arrivo del? Niente paura, usando degli elementi naturali o di riciclo, potrete dare vita a delle decorazioni fantastiche, spendendo davvero poco. Di seguito, potrete trovare qualche idea da cui trarre spunto. 1.Vecchio infisso Un infisso di legno, potrà essere riciclato per poter creare un meraviglioso addobbo natalizio. Fonte immagine 2.Slitta di legno Avete trovato in soffitta una slitta di legno che usavate quando eravate piccoli? La potrete trasformare in un comodo scaffale dove riporvi candele e altri ornamenti. Fonte immagine 3.Un tocco rustico Con una vecchia scala di legno e qualche addobbo, potete realizzare una decorazione rustica per il vostro. Fonte immagine 4.Stella di legno Con dei pezzi di legno di recupero , dei rametti ...

