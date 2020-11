Covid: all'ospedale in Fiera curati 90 pazienti in un mese (Di venerdì 20 novembre 2020) Milano, 20 novembre 2020 - In meno di un mese sono 90 i pazienti curati all'ospedale in Fiera . Lo scorso 23 ottore è stata infatti riaperta la struttura dedicata ai pazienti Covid. A far sapere i ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 20 novembre 2020) Milano, 20 novembre 2020 - In meno di unsono 90 iall'in. Lo scorso 23 ottore è stata infatti riaperta la struttura dedicata ai. A far sapere i ...

fattoquotidiano : Il super “consulente volontario” all’emergenza Covid in Umbria, Guido Bertolaso, arriva a Perugia e nel giro di due… - pdnetwork : A #Torino due negazionisti su un suv hanno inseguito un'ambulanza fino all'abitazione di un paziente Covid. Qui, h… - La7tv : #omnibus Nino Cartabellotta (Fondazione Gimbe): 'Abbiamo rilevato alcune criticità di questo sistema di monitoraggi… - TgrRai : RT @TgrVeneto: #orto a #scuola, un progetto per far riscoprire a bambini e ragazzi di primarie e medie il contatto con la #natura. E per fa… - TgrVeneto : #orto a #scuola, un progetto per far riscoprire a bambini e ragazzi di primarie e medie il contatto con la #natura.… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid all Covid: all'ospedale in Fiera curati 90 pazienti in un mese Il Giorno Covid, l'Oms ha bocciato il Remdesivir: il motivo

La commissione tecnico-scientifica dell’Aifa (Cts) formulerà nuove raccomandazioni sul Remdesivir, il farmaco antivirale usato contro il Covid ...

Coronavirus, in Usa oltre 2mila morti in un giorno. L'Europa punta sui vaccini

Superati i 100mia morti in Messico, coprifuoco in California. India, più di 9 milioni di contagi. Cina, 1 milione di vaccinati. Russia, nuovo record di casi. Il contagio rallenta in Gran Bretagna ...

La commissione tecnico-scientifica dell’Aifa (Cts) formulerà nuove raccomandazioni sul Remdesivir, il farmaco antivirale usato contro il Covid ...Superati i 100mia morti in Messico, coprifuoco in California. India, più di 9 milioni di contagi. Cina, 1 milione di vaccinati. Russia, nuovo record di casi. Il contagio rallenta in Gran Bretagna ...