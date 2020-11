Covid-19 e nebbia cognitiva: ecco cos’è (Di venerdì 20 novembre 2020) Alessandro Nunziati Un soggetto su venti tra i pazienti che hanno contratto il Covid-19 sembra soffrire a lungo termine della cosiddetta “nebbia cognitiva”. Si tratta di una delle conseguenze riscontrate più frequentemente dopo la guarigione dall’infezione da coronavirus, che, oltre a compromettere diversi apparati dell’organismo in maniera più o meno durevole, potrebbe essere in grado di produrre Impronta Unika. Leggi su improntaunika (Di venerdì 20 novembre 2020) Alessandro Nunziati Un soggetto su venti tra i pazienti che hanno contratto il-19 sembra soffrire a lungo termine della cosiddetta “”. Si tratta di una delle conseguenze riscontrate più frequentemente dopo la guarigione dall’infezione da coronavirus, che, oltre a compromettere diversi apparati dell’organismo in maniera più o meno durevole, potrebbe essere in grado di produrre Impronta Unika.

