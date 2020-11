Ancelotti chiama Khedira: «Mi piacerebbe lavorare con lui» (Di venerdì 20 novembre 2020) Carlo Ancelotti strizza l’occhio a Sami Khedira. Ecco le parole del tecnico dell’Everton sul centrocampista ora in forza alla Juventus Carlo Ancelotti strizza l’occhio a Sami Khedira nella conferenza stampa alla vigilia della gara contro Fulham. Ecco le sue parole. Khedira – «Ho un bel ricordo di lui al Real Madrid, è un professionista fantastico. Mi piacerebbe lavorare con lui ma non sarebbe il solo». ISCO – «Non è vero che siamo dietro a Isco. Non abbiamo nemmeno pensato al mercato di gennaio. Questi commenti, pertanto, sono solo sciocchezze». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 20 novembre 2020) Carlostrizza l’occhio a Sami. Ecco le parole del tecnico dell’Everton sul centrocampista ora in forza alla Juventus Carlostrizza l’occhio a Saminella conferenza stampa alla vigilia della gara contro Fulham. Ecco le sue parole.– «Ho un bel ricordo di lui al Real Madrid, è un professionista fantastico. Micon lui ma non sarebbe il solo». ISCO – «Non è vero che siamo dietro a Isco. Non abbiamo nemmeno pensato al mercato di gennaio. Questi commenti, pertanto, sono solo sciocchezze». Leggi su Calcionews24.com

