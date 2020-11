Tommaso Zorzi ha una richiesta speciale per i fan | “Vi regaleremo una scena madre”

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 19 novembre 2020) Il Grande Fratello Vip 5 prosegue senza particolari intoppi per, il concorrente più amato di questa edizione. Nella Casa l’influencer milanese ha stretto un profondo legame con Francesco Oppini, oltre che con Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta, senza dimenticare Guenda. Ora che mancano sempre meno settimane al termine del reality,vorrebbe restare il più a lungo possibile insieme ai suoi compagni di avventura della stanza blu, e per questo non ha esitato un secondo a invocare l’aiuto dei suoi sostenitori per salvare Francesco, in nomination questo venerdì con la Contessa. Tommy non può sapere che il televoto della prossima puntata non è eliminatorio, ed è dunque ancora più ammirevole il gesto compiuto. Ladiper Oppini Nel video qui ...