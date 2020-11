Sinisa Mihajlovic: “Non parlo con mio figlio da un anno, mi ha deluso e serve tempo” (Di giovedì 19 novembre 2020) In un’interessante intervista a Oggi, l’allenatore del Bologna, Sinisa Mihajlovic, ha parlato della sua vita privata e in particolar modo del rapporto burrascoso con il figlio Marko, il suo primogenito avuto non dalla moglie Arianna, ma da una relazione precedente. Il tecnico serbo ha riconosciuto il ragazzo anni fa, ma non lo sente da tempo e non ha un buon rapporto con lui: “Mio figlio Marko l’ho riconosciuto, l’ho mantenuto, ma non l’ho cresciuto io. Non lo sento da un anno. Gli avevo chiesto di prendersi più responsabilità, non è stato capace. Mi ha chiamato e non gli ho risposto, lo richiamerò io quando sarò pronto. Se qualcuno mi delude, mi serve tempo”. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 19 novembre 2020) In un’interessante intervista a Oggi, l’allenatore del Bologna,, ha parlato della sua vita privata e in particolar modo del rapporto burrascoso con ilMarko, il suo primogenito avuto non dalla moglie Arianna, ma da una relazione precedente. Il tecnico serbo ha riconosciuto il ragazzo anni fa, ma non lo sente da tempo e non ha un buon rapporto con lui: “MioMarko l’ho riconosciuto, l’ho mantenuto, ma non l’ho cresciuto io. Non lo sento da un. Gli avevo chiesto di prendersi più responsabilità, non è stato capace. Mi ha chiamato e non gli ho risposto, lo richiamerò io quando sarò pronto. Se qualcuno mi delude, mi. SportFace.

