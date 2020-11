Simona Ventura a processo: la sua difesa (Di giovedì 19 novembre 2020) Simona Ventura è a processo per dichiarazione infedele di redditi, per fatti risalenti agli anni dal 2012 e il 2015, per circa 500mila euro. Nelle scorse ore Simona Ventura ha reso davanti al giudice Sandro Saba della seconda sezione penale del Tribunale di Milano delle dichiarazioni spontanee. Intanto il processo a carico della conduttrice è rinviato al 3 marzo. L’accusa a Simona Ventura Uno ‘sdoppiamento’ di contratti, è questo quello che viene contestato alla conduttrice televisiva. Le emittenti avrebbero firmato due contratti, uno con lei e uno con una società, la Ventidue srl, da lei costituita, che si occupa dello sfruttamento dei diritti della sua immagine. La difesa della conduttrice asserisce che alla ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 19 novembre 2020)è aper dichiarazione infedele di redditi, per fatti risalenti agli anni dal 2012 e il 2015, per circa 500mila euro. Nelle scorse oreha reso davanti al giudice Sandro Saba della seconda sezione penale del Tribunale di Milano delle dichiarazioni spontanee. Intanto ila carico della conduttrice è rinviato al 3 marzo. L’accusa aUno ‘sdoppiamento’ di contratti, è questo quello che viene contestato alla conduttrice televisiva. Le emittenti avrebbero firmato due contratti, uno con lei e uno con una società, la Ventidue srl, da lei costituita, che si occupa dello sfruttamento dei diritti della sua immagine. Ladella conduttrice asserisce che alla ...

